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Şehit ateşi Kocaeli'ye düştü

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Şehit ateşi Kocaeli'ye düştü
Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında El Bab'da terör örgütü DEAŞ'a karşı verilen mücadelede piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim (29) şehit düştü.

Suriye'nin El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ unsurları ile çatışma çıktı. Çıkan çatışmada Darıca Kazım Karabekir Mahallesi'nde ikamet eden Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Kilis ve Gaziantep'teki hastanelere sevk edilirken, şehit asker Murat Tevlim'in cenazesi de helikopter ile Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BABA EVİNDE YAS VAR

Fırat Kalkanı operasyonu sırasında şehit olan piyade uzman çavuş 29 yaşındaki Murat Tevlim'in Kocaeli'nin Darıca İlçesi'nde bulunan ailesine acı haber verildi.

Murat Tevlim'in Darıca Kazım Karabekir Mahallesi Genç Osman Caddesi Erikli Sokak'ta oturan ve Darıca Belediyesi'nde çalışan babası Mustafa Tevlim ile annesi Birsen Tevlim'e şehadet haberini Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Garnizon Komutanı İlhan Yeşil ve Darıca İlçe Emniyet Müdürü Hasan Aydoğan verdi. 2 çocuk babası şehidin ailesinin oturduğu apartmana dev Türk Bayrağı asılırken, Murat Tevlim'in şehit olduğunu öğrenenler akrabaları ve komşuları taziyeye geldi.

TSK'dan ilk açıklama

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