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Şehit Binbaşı Albayrak'ın naaşı Bursa'da

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Şehit Binbaşı Albayrak'ın naaşı Bursa'da
Gölcüklü şehidimiz Piyade Binbaşı Bülent Albayrak'ın naaşı askeri uçakla Bursa'ya götürüldü.

Suriye'nin El Bab kasabasına yönelik harekatta DAEŞ'in düzendiği 4 ayrı bombalı araç saldırısında 14 asker şehit oldu. Şehitlerden biri de babası Gölcük'te ikamet eden, annesi Suzan Albayrak'ı 17 Ağustos 1999 depreminde kaybeden Piyade Binbaşı Bülent Albayrak'tı. Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş ve İlçe Müftüsü Mehmet Yazıcı ile askeri yetkililer, şehadet haberini vermek için Şirinköy Mahallesi'nde şehidin babası Hasan Albayrak'ın yaşadığı eve geldi.

TÖREN BURSA'DA

Şehit Binbaşı Bülent Albayrak'ın naaşı Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Bursa'ya uğurlandı. Orhangazi'deki Orhanbey Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından yarın (Cuma) son yolculuğuna uğurlanacak olan Şehit Binbaşı Bülent Albayrak'ın naaşı ambulansa konularak Orhangazi Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Albayrak'ın naaşının hastaneye getirildiği sırada yakınları gözyaşlarını tutamadı. Şehidimiz için Cuma namazının ardından tören düzenlenecek. 

Şehit ateşi Kocaeli'ye düştü

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