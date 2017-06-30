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Şehit çocukları, Başkan  Ellibeş’e davetiye getirdi

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Şehit çocukları, Başkan  Ellibeş’e davetiye getirdi
Şehit Ömer Burak Öğüt’ün çocukları sünnet davetiyelerini vermek için Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş’e ziyarette bulundular.

İki sene önce İzmit Cengiz Topel Havaalanı'ndan Konya'ya gitmek üzere havalanan helikopter Kartepe’de düşmüş ve dört askerimiz şehit olmuştu. O askerlerden biri olan Şehit  Üçvş Ömer Burak Öğüt’ün eşi Eda Nur Öğüt, çocukları Berk ve Bora erkekliğe ilk adımı atacakları sünnet törenlerinin davetiyesini Başkan Ellibeş’e takdim etmek için başkanlık makamına geldiler. Başkan Ellibeş’in elini öperek sünnet davetiyesini veren çocukların erkekliğe ilk adımı atacaklarından doğan heyecanları gözlerinden okunuyordu.

Şehitlerimizin geride kalan anne-baba eş ve çocukları ile kardeşlerinin milletimizin ve devletimizin en kutsal emanetleri olduğunu kaydeden Başkan Ellibeş, “Bizler şehitlerimizin emanetleri ailelerinin her zaman yanındayız. İhtiyaç, sıkıntı veya çözülmesi gereken bir konu varsa elimizden geleni yapmaya her zaman hazırız. Biz sizleri kendi ailelerimiz olarak görüyoruz. Aziz vatan toprakları şehitlerimiz ve gazilerimizin fedakârlıkları sayesinde bizlere vatan olmuştur. Şehitlerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Bugünlerimizi şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Şehit ailelerimizin sıkıntıları ve sorunları bizim sıkıntımız, bizim sorunlarımızdır. Devletimizin bütün kapıları şehit ailelerimize her zaman açıktır. Şehidimiz emanetleri olan Berk ve Bora’nın sünnet cemiyetine katılarak, erkekliğe ilk adımı atacakları günde yanlarında olmak bize mutluluk verecektir” dedi.
 

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