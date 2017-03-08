Şehit eşinden duygu yüklü kadınlar günü konuşması

Hakkari'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Üsteğmen Serkan Çakal'ın eşi Zeynep Çakal, dünyadaki tüm kadınlara, hangi renge, hangi inanca, hangi milliyete ve hangi şartlara sahip olunursa olunsun iyi ve sevgi dolu insanlar yetiştirme çağrısı yaparak, "İnsana ve dünyamıza sevmeyi öğretin. Çünkü canlar çok kıymetli." dedi.

İzmit'teki Gündüzlü Bakım ve Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Çakal, 2008 yılının şubat ayında sabah 04.15'te şehit eşinden bir mesaj geldiğini belirterek, daha sonra yaşadıklarını gözyaşlarıyla katılımcılara şöyle aktardı:

"Benim için ne kadar değerli olduğunu bil ve ona göre hareket et, seni çok seviyorum, bebeğim sana emanet.' Ben bu mesajı okudum ama bu mesaja cevap verdiğimde maalesef eşim bu hayatta mesaja cevap veremedi. 10 bin kişinin katıldığı harekatta 27 şehit verildi. Her zaman kendimi suçladım, 'neden, niye?' diye. Ama şunu biliyorum ki bu makam herkese nasip olmaz."

Çakal, şehit eşiyle gurur duyduğunu vurgulayarak, "İyi ki oğlumu bana nasip etmiş. En son eşimle vedalaştığımda yüzünde öyle bir gülümseme vardı ki, o kadar nurluydu ki, insanoğlu o gördüğü yüzden sonra ölümü bile kıskanabilecek durumdaydı. Dünyadaki bütün kadınlara sesleniyorum, hangi renge, hangi inanca, hangi milliyete ve hangi şartlara sahip olursanız olun iyi ve sevgi dolu insanlar yetiştirin. İnsana ve dünyamıza sevmeyi öğretin. Çünkü canlar çok kıymetli. Kadınlar olarak her canın kıymetini çocuklarımıza en baştan aşılamalıyız." diye konuştu.

Zeynep Çakal'ın konuşmasından sonra katılımcıların da gözyaşlarını tutamağı görüldü.

Kayseri'deki terör saldırısında şehit olan er Raşit Yücel'in annesi Şükran Yücel de oğlunu vatan için feda ettiğini aktararak, gerekirse kızı, damadı, eşi ve kendisini de feda etmeye hazır olduğunu dile getirdi.

"Kadına şiddet insanlık suçu"

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ise kadınların en önemli güçleri, dayanakları ve varlıkları olduğunu belirterek, "Kadınlarımızın bir ülkenin gelişmesi, kalkınması, hedeflerine ulaşması ve şüphesiz ki geleceğe doğru sağlıkla yol almasının gereği ve gerçeği olduğunu biliyoruz. Bu yüzden kadınlarımızın okuması ve hayata katılmasını en öncelikli ödevimiz ve mecburiyetimiz olarak biliyoruz." diye konuştu.

Kadına yönelik şiddet başta olmak üzere insanlık dışı tavırların giderilmesine dönük çok kararlı mücadele verildiğini de aktaran Güzeloğlu, "Bugün kadına şiddeti insanlık suçu olarak tanımlayan bir Cumhurbaşkanımız var. Bununla ilgili ciddi yasal düzenlemeler ve alınan kararlar var. Eğitimden başlayarak kadını hak ettiği yere getirirsek, bilin ki toplumda hak ettiği yere gelecektir." değerlendirmesini yaptı.

Konuşmaların ardından Vali Güzeloğlu ve eşi Ayşe Güzeloğlu, şehit eşi Çakal, şehit annesi Yücel, Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Moralı, koruyucu anne Asiye İkiz, Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Vakfı çalışanı ortopedik engelli Suna Bağrıyanık'a plaket verdi.