Şehit Esma'nın annesi, Kocaeli'de konferansa katıldı

Kocaeli’de düzenlenen “Mazlumlar Coğrafyalar İçin Neden Güçlü Türkiye” konulu konferansa katılan Mısırlı şehit Esma’nın annesi Sena El Bilteci, "Kızım Esma aslında ölmedi, o şehadeti gördü” dedi.

Kocaeli’de “Mazlumlar Coğrafyalar İçin Neden Güçlü Türkiye” konulu konferans düzenlendi. Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri tarafından organize edilen programa Filistin temsilcisi Abdulmuti Zakut, Mursi dönemi Basın ve Enformasyon Bakanı Salah Abdulmaksut ve Mısırlı Şehit Esma'nın annesi Sena El Bilteci katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, “Her türlü teşebbüse rağmen hizmetlerimiz sekteye uğramadı. Referandumla beraber çift başlılık son bulsun. Evet diyen de hayır diyen de bizim kardeşimizdir” dedi.

Başkan Vekili Özak’ın ardından kürsüye çıkan Filistin temsilcisi Abdulmuti Zakut, “Tüm Müslüman devletler Türkiye'yi takip ediyorlar. Allah'tan Türkiye'nin güçlü olmasını istiyorlar. 65 yıldır siyonizmin etkisi altında olan Osmanlı'nın dönüşünü bekledik. Biz bugün modern Türkiye'yi takip ediyor onun için dua ediyoruz. Türkiye basit bir ülke değildir” diye konuştu.

Dönemin Basın ve Enformasyon Bakanı Salah Abdulmaksut ise 15 Temmuz darbe girişiminde zalimlere karşı Türk halkının kararlı ve istikrarlı duruşundan dolayı teşekkürlerini iletti.



“Kızım Esma aslında ölmedi, o şehadeti gördü”

Mısırlı şehit Esma’nın annesi Sena El Bilteci, “Kızım Esma aslında ölmedi, o şehadeti gördü, o diri olanlardandır. Dünyanın dört bir yanında kızımın videolarını ve fotoğraflarını paylaşıyor insanlar, bu da kızımın ölmediğinin kanıtıdır. Sizlerin kararlı duruşunuz ve sokaklara çıkışınız ülkenizin hürriyeti için şehitler vermeniz onların örtüsünü düşürdü. Hürriyet pahalıdır bunu kazanmak için büyük fedakarlıklar yapılmalıdır. Kimse birlik olmuş bir toplumla baş edemez” diye konuştu.

Bilteci, Türkiye'nin tarihteki rolü ve misyonuna vurgu yaparak bu coğrafyada barışı ve huzuru sağlayan taraf olması gerektiğini belirtti. Türkiye'nin geleceğinin gelişmekte ve büyümekte olduğunu dile getiren Bilteci, “Türkiye'de ki bu gelişmenin yeni Mimar Sinanlar, yeni Kanuniler getireceği inancındayım. Biz Türkiye'ye güvenlik ve barış temenni ediyoruz. Özgür Mısır halkı sizi seviyor” diye konuştu.