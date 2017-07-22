Şehit Ömer Halisdemir'in kabrinin başındayız

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi darbeci general Semih Terzi'yi alnından vurarak darbenin seyrini değiştiren Şehit Ömer Halisdemir'in memleketi Niğde'ye kültür merkezi yaptırdı. Açılışa Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, CHP il Başkanı Cengiz Sarıbay, BBP İl Başkanı Serhat Duyar, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz, Çayırova İlçe Başkanı Zafer Kılıç, Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel, Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut, Kandıra İlçe Başkanı Yunus Özder, Kocaeli Niğdeliler Dernek Başkanı Cumali Bozok, DSP PM üyesi Yakup Kalmuk katıldı.
Niğde'nin bor ilçesinin Çukurkuyu beldesinde gerçekleşecek olan açılış öncesinde protokol şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret edip, dua etti. Başkan Karaosmanoğlu Halisdemir'in mezarı başında Kur'an-ı Kerim okudu.
ÇİĞDEM ARMAĞAN- NİĞDE
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.