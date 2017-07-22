  • BIST 106.843
  • Altın 142,689
  • Dolar 3,5367
  • Euro 4,1209
  • Kocaeli 30 °C

Şehit Ömer Halisdemir'in kabrinin başındayız

»
Şehit Ömer Halisdemir'in kabrinin başındayız
Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, yapımına öncülük ettiği Şehit Ömer Halisdemir Müzesi’nin açılış törenine katılmak için bugün Niğde’ye gitti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi darbeci general Semih Terzi'yi alnından vurarak darbenin seyrini değiştiren Şehit Ömer Halisdemir'in memleketi Niğde'ye kültür merkezi yaptırdı. Açılışa Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, CHP il Başkanı Cengiz Sarıbay, BBP İl Başkanı Serhat Duyar, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz, Çayırova İlçe Başkanı Zafer Kılıç, Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel, Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut, Kandıra İlçe Başkanı Yunus Özder, Kocaeli Niğdeliler Dernek Başkanı Cumali Bozok, DSP PM üyesi Yakup Kalmuk katıldı.

Niğde'nin bor ilçesinin Çukurkuyu beldesinde gerçekleşecek olan açılış öncesinde protokol şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret edip, dua etti. Başkan Karaosmanoğlu Halisdemir'in mezarı başında Kur'an-ı Kerim okudu.

ÇİĞDEM ARMAĞAN- NİĞDE

 

Bu haber toplam 1056 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vali Yardımcısı Gözen taburcu oldu21 Temmuz 2017 Cuma 16:13
  • Kocaeli’de cuma namazı çıkışı İsrail protesto edildi21 Temmuz 2017 Cuma 15:44
  • Genel Sekreter Bayram, “Vatandaşa hizmet için varız”21 Temmuz 2017 Cuma 12:58
  • Kandilli'den son dakika deprem açıklaması21 Temmuz 2017 Cuma 11:21
  • Pişmaniye Festivali başlıyor21 Temmuz 2017 Cuma 10:32
  • AK Parti'nin delege seçimleri nerelerde yapılacak?21 Temmuz 2017 Cuma 00:00
  • İçtüzük değişikliği komisyonda kabul edildi20 Temmuz 2017 Perşembe 23:34
  • Işık’ın yükselişi20 Temmuz 2017 Perşembe 19:37
  • Vali Yardımcısı Gözen makamında kalp krizi geçirdi20 Temmuz 2017 Perşembe 15:10
  • Kılıçdaroğlu, Emekli Sen’e üye oldu20 Temmuz 2017 Perşembe 14:51
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti