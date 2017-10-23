Şehit onbaşı Güldal mezarı başında anıldı

Yalakdere Mahallesi Kültür Merkezi'nde ve mezarı başında düzenlenen anma törenine Güldal'ın yakınları, Kaymakam Ahmet Narinoğlu, Garnizon ve Karamürsel İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sadık Eroğlu, İlçe Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı, AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, İlçe Muharip Gaziler Dernek Başkanı Yaşar Göközkut, STK Başkanları, 4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri ile vatandaşlar katıldı. Programda, Güldal ve bütün şehitler için dualar okundu.