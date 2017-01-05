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Şehit polis memuru büyük bir katliamı önledi

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Şehit polis memuru büyük bir katliamı önledi
Şehit olan polis memuru Fethi Sekin teröristleri fark edip büyük bir katliamı önledi.

Gördü tanıklarının  ifadesine göre, İçinde 3 teröristin olduğu bombalı aracı tesbit eden polis memeuru Fethi Sekin arkadaşlarını uyarıp teröristlere ateş açtı. Bu sırada bombalı aracı patlatan teröristler adliye önündeki polislerle çatışmaya girdi. Çatışmada faciayı önleyen polis memuru Sekin ve bir adliye çalışanı şehit olurken iki terörist ölü olarak ele geçirilidi. Teröristlerin yanında ele geçirilen 2 kalaşnikof tüfek, 8 el bombası, RPG 7 roket atar ve bu silaha ait 8 fişek içeri girmeleri durumunda katliamın ne derece büyük olacağının işareti.

ŞEHİT POLİS 2014'DE DE ÖLÜMDEN DÖNMÜŞ
Şehit polis memuru Fethi Sekin'in 2014 yılında da büyük bir trafik kazası geçirdiği ve ölümden döndüğü öğrenildi. Kaza 2014 yılında İzmir Adliyesi yanındaki, İslam Kerimov Caddesi üzerinde meydana geldi. Hatalı park eden araçların kaldırılmasını sağladıktan sonra yürüyerek, adliye önündeki görev yaptığı bölüme doğru giden üç çocuk babası Fethi Sekin, caddeden karşıya geçmek için hamle yaptı. Bu sırada, bir duruşma için adliyeye gelen otomobilin sürücüsü, tek yön olan yolda geri manevra yapınca, karşıya geçmeye çalışan Sekin'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Sekin, olay yerine gelen ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

İZMİR'DE TERÖR SALDIRISI

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