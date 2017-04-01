Şehit polisin eşine 'şehitlik belgesi' verildi

Kocaeli Emniyet Müdürü Necati Denizci ile eşi Aliye Denizci, şehit polis memuru Furkan Demir'in polis olan eşi Kübra Demir'i ziyaret ederek, şehitlik belgesini verdi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Furkan Demir, geçen yıl Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'ne atandı. Polis memuru Demir, 16 Ocak 2017 tarihinde Sur İlçesi'nde Çevik Kuvvet personelinin araçla geçişi sırasında yapılan bombalı saldırı sonucu yaralandı, kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra şehit oldu. Kocaeli Emniyet Müdürü Necati Denizci ile eşi Aliye Denizci, şehit Furkan Demir'in Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli eşi polis memuru Kübra Demir'i evinde ziyaret etti. Necati Denizci ve eşi Aliye Denizci, Kübra Demir'e Emniyet Genel Müdürlüğü'nce gönderilen şehitlik belgesini verdi.

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