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Şehit Sonat Güzel Kapalı Spor Salonu hizmete açıldı

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Şehit Sonat Güzel Kapalı Spor Salonu hizmete açıldı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yaptırılan, bir süre önce Tunceli'de teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Kandıralı J. Kd. Binbaşı Yavuz Sonat Güzel’in ismi verilen kapalı spor salonu, törenle hizmete açıldı.

Kandıra ilçesinde düzenlenen törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, vatan savunmasında şehit olanları rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Devlet ve millet olarak şehitlerin ailelerine, çocuklarına sahip çıktıklarını anlatan Karaosmanoğlu, "Şairin dediği gibi, 'bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Vatan eğer uğrunda ölen varsa vatandır'. Biz Anadolu'ya ayak bastıktan sonra bu saldırılar, bu hainlikler, bu kahpelikler her zaman olmuştur. Bunun tek çaresi var, daha güçlü olmak. Ülkemizin gelişimi dönüşümü hızlı bir şekilde devam ettireceğiz. Bu işler lafla olmaz, çalışarak olur." diye konuştu.

Bu ülkenin namusu için, geleceği için, vatanımız, bayrağımız için mukaddesatımız için canını seve seve feda eden şehit binbaşı Yavuz Sonat Güzel’in ismini spor salonuna vererek, ismini ebedileştirdiklerini belirten Karaosmanoğlu, "Şehidimizin isminin verildiği her yer güzeldir. Bu salonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Salonumuz Kandıra'mıza hayırlı olsun. Yavuz Sonat Güzel kardeşimizin ruhu şadolsun.’’ şeklinde konuştu.

Konuşmalarından ardından, karate, güreş, eskrim, hentbol, basketbol, voleybol, masa tenisi gibi sporların yapılacağı bin kişi kapasiteli Şehit Binbaşı Yavuz Sonat Güzel Kapalı Spor Salonu'nun açılışı yapıldı.

Açılış törenine, Karaosmanoğlu'nun yası sıra şehidin babası Yılmaz Güzel, annesi Emine Güzel, vali yardımcısı Aziz İnci, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, ilçe Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Dalaslan, İl Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Cantimar, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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