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Şehit Uzman Çavuş'un babasından duygusal mesaj

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Şehit Uzman Çavuş'un babasından duygusal mesaj

Fırat Kalkanı Harekatı'nda Suriye'nin El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ'a karşı verilen mücadelede şehit düşen 29 yaşındaki Uzman Çavuş Murat Tevlim'in babası Mustafa Tevlim, diğer oğlu Emirhan Tevlim'in fotoğrafını paylaşarak, "Allah'ıma hamd olsun ki asker olmadan, asker şapkası giyen bir evladım daha var" paylaşımında bulundu.

Suriye El Bab'da şehit düşen Uzman Çavuş Murat Tevlim geçen hafta Darıca'da toprağa verildi. Murat Tevlim'in Darıca Belediyesi'nde çalışan babası Mustafa Tevlim sosyal medyadan bir subayın şapkasını giyen oğlu Emirhan'ın fotoğrafını paylaşarak, "Ben şehit babası Mustafa Tevlim, Allah'ıma hamd olsun ki asker olmadan asker şapkası giyen bir evladım daha var benim. Acılarımı paylaşan bütün Türk halkına şükranlarımı sunarım. Vatan sağ olsun" diye yazdı.

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