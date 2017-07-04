Şehitlerimiz için okunan Yasin’ler yüz bini aştı

www.duayadavet.org internet sitesinde okunan Yasin-i Şeriflerin sayısı yüz bini aştı. Hedef; şehitlerimiz için 249 bin Yasin- Şerif.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 15 Temmuz hain darbe girişiminin seneyi devriyesinde 249 demokrasi şehidimizi ve tüm şehitlerimizi anacağı etkinlik öncesinde okunan Yasin-i Şeriflerin sayısı yüz bini aştı. 249 demokrasi şehidimiz ve tüm şehitlerimiz için yapılan 249 bin Yasin-i Şerif davetine halkımız yoğun ilgi gösterdi. www.duayadavet.org internet sitesinde okunan Yasinlerin sayısı yüz bini geçti. 249 bin Yasin-i Şerif için aynı aşkla okumaya devam ediyoruz.

WWW.DUAYADAVET.ORG

Kocaelililerin katılımıyla milletimizin ezelden gelen ‘’bir ölür, bin diriliriz’’ anlayışından yola çıkarak her şehidimiz için bin adet olmak üzere 249 bin Yasin-i Şerif okunuyor. Yasin okumak isteyen Kocaelililer www.duayadavet.org web sitesinden de kayıt yaptırabiliyor. İnternet sitesine girenler, kaç adet Yasin okumak istiyorlarsa sitedeki ilgili bölüme yazabiliyor. Şu ana kadar yüz binin üzerinde Yasin-i Şerif okundu. Sitede 15 Temmuz şehitlerimizin isimleri ve fotoğraflarıyla o gece yaşananları anlatan bilgi ve görsellerle etkinlik programı da yer alıyor.