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'ŞehitlerimizeDua' başlığı sosyal medyayı salladı

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'ŞehitlerimizeDua' başlığı sosyal medyayı salladı
Büyükşehir Belediyesi’nin 249 demokrasi şehidimiz ve tüm şehitlerimiz için düzenlenen etkinlik için açılan twitter gündem başlığı ilk sıraya yükseldi.

Kocaelililerin katılımıyla milletimizin ezelden gelen ‘’bir ölür, bin diriliriz’’ anlayışından yola çıkarak her şehidimiz için bin adet olmak üzere 249 bin Yasin-i Şerif okunuyor. Yasin okumak isteyen Kocaelililer www.duayadavet.org web sitesinden de kayıt yaptırabiliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 15 Temmuz hain darbe girişiminin seneyi devriyesinde düzenleyeceği etkinlik öncesi twiterde oluşturulan #ŞehitlerimizeDua gündem başlığı kullanıcılar tarafından ilk sıraya yükseldi.

5 MİLYON 869 BİN ERİŞİM

Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan #ŞehitlerimizeDua gündem başlığı 6 Temmuz Perşembe günü saat 21.00’da Türkiye gündem listesinde (TT) birinci oldu. #ŞehitlerimizeDua başlığı 08 Temmuz Cuma sabahı saat 07.00’a kadar gündem listesinde kaldı. 5 milyon 869 bin erişimin sağlandığı gündem başlığına 10 bin 350 tekil kullanıcı paylaşım yaparken 19 bin adet tweet atıldı. Paylaşım yapanlar arasında televizyon programcısı Serdar Tuncer, yazar Yusuf Kaplan gibi ünlü isimler de yer aldı.

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