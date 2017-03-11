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Şehitlik, 18 Mart'a hazır

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Şehitlik, 18 Mart'a hazır
İzmit Bağçeşme Mezarlığı’nda bulunan şehitlik bölgesinde bir süredir devam eden tadilat, düzenleme çalışmaları tamamlandı. Şehitlik bu düzenleme sonrası pırıl pırıl, çok daha düzenli bir hale geldi.

18 Mart Şehitler Günü anma etkinlikleri nedeniyle, bir süre önce Şehitlik bölgesinde başlatılan çalışmalar tamamlandı.
İzmit Bağçeşme Namazgah Polis ve Asker Şehitliği’nde zemin düzenlemesi yapıldı, kabirler elden geçirilirken, bakımları yapıldı, yeni çiçekler ekildi.

Büyükşehir Park Bahçeler Daire Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada olumsuz görüntü veren ve gereksiz elektrik kabloları temizlendi. Peyzaj düzenlemesi yapıldı, yeni bayraklar eklendi. Namazgah alanı zemini boyanırken, mermerler temizlendi, çevre duvarları ve çeşmelerin tamiri yapıldı.

Kerim YAVUZ
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