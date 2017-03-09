ŞEHRİ HAREKETLENDİRMEK, HEYECANLANDIRMAK LAZIM

Bazı sözleri söylemek kolay ama uygulamak zor. “ Birlikten kuvvet doğar” sözü de böyle. Belki toplumsal olarak en büyük zaaflarımızdan biri çok zora gelince ya da en son noktada birlik olmak.

Bir çok konu böyle ulusal, siyasi veya ekonomik. Birlik söylemleri kolay ama uygulamak zor. Neden?

Kocaeli’de de durum bu, diğer şehirlerde de, çeşitli sektörlerde de. Son zamanlarda esnaf kepenk indiriyor, indirmeyen, yağıyla kavrulmaya çalışıyor. Nereden bakarsanız bir zorluk var.

Esnaf neden önemli?

Çünkü ekonomide önemli bir yeri olan esnaf ve sanatkârlar, kendi emeğini küçük sermayesi ile birleştirerek işini kurup ailesini geçindirir, istihdam yaratır, devlete yük olmaz. Bir ülkede esnaf ve sanatkârın işi ne kadar iyi olursa, işsizlik sorununa, üretime, piyasaların işlemesine, kısacası ülke ekonomisine katkısı o derece büyüktür.

Genel esnaf tanımında “esnaf devlete yük olmaz” dedik ama, bugün esnaf kendi yağı ile kavrulamadığı için, devletten kredi istemekte. Krediyi herkes alabiliyor mu? Hayır, alamıyor. Kredi almanın da ayrı bir sorumluluğu ve stresi var üstelik.

Çözüm var mı?

Elbette var. İş ve güç birliği yapmak. Esnafın sektör ve oda bazında iş birliğine gitmesi, bazı üretim hizmetlerini ortak yapması, aslında sektörünün ve lokasyonun durumuna göre ortak akıl ile bu sıkıntıları aşması. Her sektörün ve bölgenin kendine özel artıları ve eksileri vardır. Ayrıca her sektörde çalışan iş sahipleri sıkıntıları nasıl aşacaklarını az çok biliyorlardır. Bir araya gelerek ortak akıl ile sorunları aşabilirler, hafifletebilirler, yenilikler, iş bölümleri yapabilirler.

Ahilik bakış açısı, felsefesi ve birlik ruhuyla bu zor zamanlar aşılabilir. Bu yazdıklarım elbette esnaflarımızın aklından geçiyordur. Ama rekabetçi ortam ve mevcut piyasa şartları birlikten yeterince kuvvet doğmasını engelliyor.

Ticari iş yerim olmamakla birlikte, yıllardır bir çok kurumda eğitim ve danışmanlık çalışması yürüten, Ahilik üzerine çalışan, yazan, okuyan, inceleyen, bu konuda kafa yoran, konuyu projelendiren biri olarak buradan esnaflara, oda ve birliklere bir çağrım var. Gelin, bu dönemde ülkemize örnek olacak bir çalışma başlatalım. Ortalığı hareketlendirelim, bereketlendirelim, birbirimizi motive edelim, çeşitli projeleri hayata geçirelim. Gıda üretiminden, mobilyaya, nalburdan perdeciye, büfeden hamamcıya, börekçiden pişmaniyeciye, kuaförden, sanayi sitesindeki esnafa kadar farklı hacimdeki işletmelerde bir farklılık yaratalım. Kocaeli esnafı esnaflık kültürü açısından örnek olsun, çevre illeri ilimize çekelim, merak uyandıralım, fark yaratalım. Yaratalım ki ayakta kalalım. Ayakta kalalım ki yaşayalım. Rekabeti kendi aramızda değil, farklı yerlerle yapalım. Şehir olarak üstümüzdeki uyuşukluğu, miskinliği atalım.

Ticaret hayatının böyle bir silkinmeye şu anda ihtiyacı var. Bu fark şimdi oluşturulmazsa, müşteriler mutlaka ortaya çıkacak ihtiyaçları için farklı yerlere gidecekler. Tren kaçtığında da geri gelmesi çok ama çok zor olacak.

Oda ve birliklerle daima proje ve düşüncelerimizi paylaşmaya, güçlerimizi birleştirmeye ve çalışmaya hazırız. Şehir yöneticilerinin de bu konuda destekçi olacağını tahmin ediyoruz. Hangi yönetici şehrinde iyi işlerin olmasını istemez ki?

Sözün özü, birlikten kuvvet doğar. Biraz daha çalışmak lazım.