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Şehrin merkezinde lağım kokusu olur mu?

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Şehrin merkezinde lağım kokusu olur mu?
İzmit Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi Rauf Orbay Sokak bölgesindeki lağım kokusu son zamanlarda dayanılır gibi değil.

Rauf Orbay Sokak No:12’deki konu hem apartman sakinlerini, hem bölgede yaşayanları sıkıntıya soktu. Pis sular evin arka bahçesinde yüzeye çıktı.

Aldığımız bilgiye göre, Şahabettin Bilgisu Caddesi’nde altyapı çalışması yapılırken, kot farkı nedeniyle Rauf Orbay Sokak’taki kanalizasyon bu caddedeki gidere bağlanmamış. İSU ekipleri, belli sürelerde gelip vidanjörle buradan pis suları çekiyormuş. Süre aşılınca, biriken sular bahçeye yayılmış, kokunun sebebi bu.

Tabi, kent merkezinde böyle yanlış bir iş nasıl yapılmış esas onun sorgulanması gerekiyor.

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