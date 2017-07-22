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Seka Devlet’in fizik tedavi ünitesi yenilendi

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Seka Devlet’in fizik tedavi ünitesi yenilendi
İzmit Seka Devlet Hastanesi’nde hastalara daha konforlu şartlarda tedavi hizmeti sunulması anlamında, kurumun binalarındaki fiziki yenilenme sürüyor.

Bir süre önce Yürüyüş Yolu Semt Polikliniği’ndeki fizik tedavi ünitesi yenilenmiş aynı anda 12 kişiye fiziki tedavi imkanı sunulur hale getirilmişti. Şimdi, benzer bir iyileştirme Seka Devlet Hastanesi binasında bulunan Fizik Tedavi Ünitesi’nde gerçekleştirildi. Bu bölüm, konforlu ve modern bir üniteye dönüştürüldü.

“HIZ KESMEDEN HİZMETE DEVAM”

Seka Devlet Hastanesi Hastane Yöneticisi Op. Dr. Sadullah Kıvanç Tunç, yapılan çalışmayla ilgili şu bilgiyi verdi:

“Daha önce Yürüyüş Yolu Merkez Semt Polikliniği’ni ve fizik tedavi ünitesini yenileyerek vatandaşlarımızın hizmetine açmıştık. Şimdi de hastanemizde bulunan fizik tedavi ünitesini yenileyerek hizmete açtık. Amacımız, vatandaşların ihtiyacını karşılayabilmek. Bu doğrultuda günde birden çok hastamıza fizik tedavi imkanı sunuyoruz. Hizmetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz.”

Yenilenen yüzüyle B Blok 4.katta hizmet vermeye devam eden fizik tedavi ünitesinde 2 fizyoterapist ve 2 iş uğraşı terapisti, 1 fizik tedavi teknikeri hizmet veriyor. Aynı anda birden çok hastaya fizik tedavi hizmeti vermesiyle nedeniyle, uzun süreli randevu süreleri de kısalmış durumda.

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