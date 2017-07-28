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Seka Devlet'te bir ilk daha

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Seka Devlet'te bir ilk daha
Seka Devlet Hastanesi bir ilke daha imza attı. Hastanenin genç doktorlarından Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Dr. Duygu Durmaz kök hücre uygulamasıyla çözümsüz damar hastalıklarına çare oluyor.

Seka Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Dr. Duygu Durmaz uzmanlığının ilk yılında görev yaptığı İzmit Seka Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi'nde ileri derecede varisi olan ve operasyona uygun olmayan hastanın ayak bileğindeki yarasına kök hücre tedavisi uyguladı.

AMELİYAT ŞANSI OLMAYAN HASTALAR İÇİN BÜYÜK BİR AVANTAJ

Dr. Duygu Durmaz yaptığı açıklamada; 

Yaptığımız işlemde ayak yüzeysel ve derin toplardamar sisteminde ileri derece yetersizlik olup; buna bağlı ayakta renk değişikliği ve bilek iç yüzde ülsere yarası olan; 32 yaşındaki İ.P. adlı hastamızı, hastanemizde ilk kez uygulanan kök hücre nakli ile tedavi ettik. Bundan sonra hastanemizde hem toplar, hem de atar damar hastalıklarına bağlı ameliyat şansı olmayan ilaç tedavisi ile de düzelme sağlanmayacak yaralarda gerekli görüldüğü takdirde kök hücre tedavi sistemi uygulayacağız. Ayrıca İzmit Seka Devlet Hastanesi bünyesinde her türlü varis ameliyatları, Diyaliz hastaları için fistül ameliyatları, kalıcı ve geçici diyaliz katater yerleştirmesi, kanser hastalarına Port Katateri uygulamalarında yapılmakta.

KÖK HÜCRE ÜLSER ÇEVRESİNE UYGULANDI

Kök hücre tedavisi hem atar hem de toplardamar hastalıklarında uygulanabilen bir yöntem olmakla beraber, İzmit Seka Devlet Hastanesi’nde ileri derece derin venöz yetersizliği olan ve operasyon önerilmeyen, son 1 yıldır dış merkezde ilaç ve varis çorabı ile tedavi edilen, sol ayak bileği, iç yüzde ülsere yarası oluşan ve giderek yarası genişleyen hastaya kök hücre nakli uygulandı. Hastanın karın bölgesinden alınan yağ hücrelerinden ayrıştırılan kök hücreler, ülser çevresine uygulandı.

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Kök Hücre nedir?

Kök hücreler, insan vücudunda bulunan ve her türlü vücut hücresine dönüşebilen ana hücrelerdir. Sınırsız bir çoğalma ve farklılaşma kapasitesine sahiptirler. Nerede bir zedelenme veya onarım ihtiyacı varsa, oraya giderek gereken hücre tipine dönüşür ve hasarı onarırlar.

Kök hücreler, “Kaynaklandıkları dokuların hücrelerine farklılaşabildikleri gibi, özel biyolojik sinyallerle kaynaklandıkları hücreden başka özel hücreye de farklılaşabilirler. Bir organizma olgunlaşırken, kök hücrelerin sayısı azalır. Dolayısıyla, erişkin kişilerde dokularda az sayıda kök hücre bulunmaktadır. Bu nedenle, bir organın yenilenme kapasitesi, yaşla birlikte  kök hücre sayısının azalmasından dolayı düşmektedir. Kök hücre tedavisinin amacı vücuttaki az miktarda yer alan kök hücre sayısını artırıp, yoğunlaştırmak ve iyileşmeyen dokunun iyileşmesini  hızlandırmaktır. Böylece yaraların kapanması sağlanmaktadır.

Şennur YILDIZ

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