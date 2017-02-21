Seka Devlet’te çok önemli bir operasyon

İzmit Seka Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi hekimlerinden Op.Dr.Mehmet Korkmaz, gerçekleştirdiği Primer Spinal (omurilik) tümör cerrahisi ile devlet hastanelerinde zorluk derecesi yüksek bir cerrahiye imza attı.

Bel-bacak ağrıları, bacaklar da zaman zaman uyuşma ve bir ayağında hafif kuvvet kaybı şikayeti ile başvuran hastaya, yapılan tetkikler sonrası Omurilik Tümörü teşhisi konularak başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Başarılı geçen operasyon sonrası Beyin ve Sinir Cerrahisi Hekimi Op.Dr.Mehmet Korkmaz, çok sık görülmeyen bu zor vakanın gelişimi ve operasyon süreciyle ilgili şunları söyledi:

“- Bizim hastamız 35 yaşında genç bir erkek hasta idi. Bel-bacak ağrıları, bacaklarda zaman zaman uyuşma bir ayağında hafifi kuvvet kaybı vardı. Aslında günlük hayatta hepimizde olabilecek şikayetlere sahipti. Çektiğimiz bel MR’ında 6 cm.’lik tüm omuriliği dolduran tümör olduğunu saptadık. Hasta ve yakınlarında bizim hastanemizde ameliyat olmak isteğini belirtince gerekli hazırlıklar yapılarak ameliyata alındı.

Sinir kılıfı açılarak ve sinir lifleri içerisinde çalışılarak gerçekleştirdiğimiz bu ameliyatta tümör tam olarak çıkarıldı. Ameliyat sonrası dönemde de beyin cerrahi servisin de takip ve bakımı yapılan hasta, şu anda problemsiz yürüyebiliyor ve idrar- bağırsak fonksiyonlarını tam olarak yapabiliyor”