Seka Devlet’te her şey dijital

SSK Hastanesi olarak kullanıldığı dönemlerdeki halinden tamamen uzaklaşan, İzmit’in en modern kamu hastanesi haline gelen Seka Devlet Hastanesi’nde hasta odaları, laboratuvarlar, yoğun bakım servisi yenilenmişti. Artık hastane içi yazışmalarda da kağıt kullanımı ortadan kalktı. Hemşireler ellerinde tablet bilgisayarlar ile dolaşıyor, hastalarla ilgili her türlü sonuç ve işlemler de bu tablet bilgisayarlara geliyor. Doktorlar da, hastane dışında olsalar bile, hastaları ile ilgili tetkik sonuçlarına ulaşıp, inceleyebiliyorlar.

İzmit Seka Devlet Hastanesi Başhekimi Dr.Sadullah Kıvanç Tunç, yeni sistemle birlikte kağıt ve röntgen filmi kullanımının azalacağını, radyolojik görüntülerin de CD ortamında ve dijital ortamlarda değerlendirileceğinden çevrenin korunacağını söyledi. Söz konusu dijital sistem, dünya çapında 52 bin sağlık kurumunda kullanılıyor. Söz konusu sistem barkotlu ilaç kullanılmasını sağladığı için hastalara doğru ilacın, doğru zamanda verilmesini sağlıyor. Seka Devlet Hastanesi’nin eczane bölümü de yenilendi ve eczanede de ilaçlar barkot kayıtları ile hastalara veriliyor.

BAŞHEKİM TANITTI- Son aylarda fiziki açıdan ve tıbbi aletler açısından yenilenen İzmit Seka Devlet Hastanesi’nde dijital sisteme geçiş de tamamlandı. Hastane içinde artık hastalarla ilgili bilgi aktarımında kağıt kullanılmıyor. Yeni sistemi dün Başhekim Dr. Sadullah Kıvanç Kaya basın toplantısı ile tanıttı.

KAĞIT ORTADA YOK- Seka Devlet Hastanesi’nde yatarak tedavi görün hastaların bütün kayıtları da digital ortamda tutuluyor. Hemşireler ellerinde tablet bilgisayarlarla hastalara müdahale ediyor.

HASTENE YÖNETİCİLERİ- Seka Devlet Hastanesi Başhekimi Dr.Tunç ve görevli doktorlar, hastane yöneticileri bir arada. Doktorlar yeni sistemden çok memnun.

ECZANE DE YENİLENDİ- Seka Devlet Hastanesi’nin her yeri gibi, Eczane bölümü de yenilendi. Hastane eczanesinde bütün işlemler barkot sistemiyle yapılıyor.