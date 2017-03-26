Seka Doğan, Sultan Orhan’a patladı:0-2

Süper Lig Play-Off’un iddialı takımlarından Sultan Orhanspor, ilk 3 maçta puan alamayan, gol bile atamayan Seka Doğanspor’a evinde 2-0 mağlup oldu, ilk iki yarışında çok büyük darbe yedi.

SULTAN ORHAN İLK 20 DAKİKADA NET FIRSATLARI KULLANAMADI

Derince Belediye Demirspor ile Nusretiyespor arasında oynanan, 1-1 berabere biten maçtan sonra iki takımın puan kaybetmesiyle ilk iki için çok büyük avantaj sağlayan Sultan Orhanspor, sahasında konuk ettiği Seka Doğanspor karşısında maça da çok hızlı başladı. İlk dakikalarda Mustafa Kaya ve Umut ile net fırsatlar bulan Sultan Orhanspor, bunları değerlendiremedi. Konuk ekip, 29’da Yakupcan ile 1-0 öne geçti, devrede bu skorla tamamlandı.

SULTAN ORHAN GOL ARARKEN SEKA DOĞAN İKİNCİYİ BULDU

Maçın ilk yarısını 1-0 geride tamamlayan Sultan Orhanspor, beraberlik için rakip kalede eşitlik sayısı için yoğun baskı kurdu. Bu yarıda Sultan Orhanshor’da Mustafa Kaya’nın şutu direkten döndü. Sultan Orhanspor, eşitlik sayısı için atak oynarken defansında da boşluk bıraktı. Seka Doğanspor hızlı hücumda genç yeteneği Abdullah Musaoğlu ile ikinci golü buldu, Play-Off’ta ilk galibiyetini alırken, ilk gollerini de attı.