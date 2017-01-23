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Seka Doğan, Yavuz’u 2-0 ile geçti

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Seka Doğan, Yavuz’u 2-0 ile geçti
Süper Lig B Grubu’nun bir diğer önemli maçında da Seka Doğanspor ile Yavuzspor karşılaştı.

Play-Off yarışı yapan Seka Doğanspor ile düşme potasından kurtulmak isteyen Yavuzspor arasındaki maçı ev sahibi Seka Doğanspor 2-0 kazandı, yeniden Play-Off hattına yükseldi.

İLK YARI GOL OLMADI

Geçen hafta 8 maç sonra Nusretiyespor’a yenilen Seka Doğanspor, uzun bir aradan sonar kazanıp, kümede kalma yolunda umutlanan Yavuzspor’u konuk etti. Kavaklı Stadı’ndaki maçın ilk yarısı golsüz geçildi. İkinci yarının hemen başında Orhan, kornerden gelen topu filelere gönderdi, Seka Doğan’ı 1-0 öne geçirdi. Gencer’in düşürülmesi ile kazanılan penaltıyı aynı oyuncu kullandı, bu golle Seka Doğanspor sahadan 2-0 galip ayrıldı. Kırmızı-Yeşilli ekip, Volkan, Abdullah Musaoğlu ve A.Kotbaş ile de bir çok net fırsattan yararlanamadı.

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