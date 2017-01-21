Seka Doğan, Yavuz’u ağırlıyor

Süper lig B Grubu’nun bir diğer önemli maçında da Seka Doğanspor ile Yavuzspor karşılaşacak.

Play-Off yarışı yapan Seka Doğanspor ile düşme potasından kurtulmak isteyen Yavuzspor arasındaki karşılaşma Kavaklı Stadı’nda 18.00’de başlayacak. 8 MAÇ SONRA KAYBETMİŞTİ Geçen hafta deplasmanda Nusretiyespor’a 3-1 mağlup olup, tam 8 maç sonra yenilgi yüzü gören Seka Doğanspor, Play-Off hattının gerisinde kalmıştı. Kırmızı-Yeşilli ekip, bu akşam sahasında konuk edeceği Yavuzspor karşısında kazanıp, yeniden çıkışa geçmek istiyor. Uzun bir aradan sonra geçen hafta kazanan Yavuzspor da kümede kalma yolunda umutlandı, Seka Doğanspor karşısında da kazanmayı amaçlıyor.

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