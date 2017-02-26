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Seka Doğan yenildi ama Play-Off’ta

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Seka Doğan yenildi ama Play-Off’ta
Süper lig B Grubu’nda bu sezon yaptığı müthiş çıkışla dikkat çeken, son haftaya da Play-Off hattında giren Seka Doğanspor, Esentepe Stadı’nda İlimtepe FK’ya konuk oldu.

Kırmızı-Yeşilli ekip, rakibine 1-0 kaybetmesine rağmen İhsaniyespor’un yenilmesiyle Play-Off’a kaldı.

İKİLİ AVERAJDA ÜSTÜN

Geçtiğimiz yıllarda Süper Lig’de son haftalarda kümede kalmayı başaran Seka Doğanspor, bu sezon oldukça başarılı. Kırmızı-Yeşilli ekip, son haftaya İhsaniyespor ile aynı puanda girdi, ikili averajda rakibine üstünlüğü olduğu için İlimtepe FK’yı yenmesi halinde diğer maçların sonucuna bakmaksızın Play-Off’a çıkacaktı. Seka Doğanspor, Esentepe deplasmanında İlimtepe FK’ya 1-0 mağlup oldu. İhsaniyespor’un da yenilmesi ile Play-Off’a yükseldi.

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