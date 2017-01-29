Seka Doğan’dan hakeme isyan

Geçen hafta Yavuzspor’u 2-0 yenip, yeniden Play-Off hattına yükselen Seka Doğanspor, dün M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki maçta Güneşspor’a konuk oldu.

İlk yarısı 0-0 biten maçta, ikinci yarıda ev sahibi ekip attığı gollerle karşılaşmayı 3-1 kazandı. Seka Doğanspor Teknik Sorumlusu Yaşar Çetindemir, maçın hakemi Engin Uğur’a çok büyük tepki gösterdi, bir daha maçlarında görmek istemediklerini söyledi.

İLK SEKA DOĞAN ÇOK ETKİLİYDİ

M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısında konuk Seka Doğanspor daha etkiliydi, Coşkun, Volkan ve Abdullah Kotbaş ile girdiği fırsatları değerlendiremedi. İlk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısında Güneşspor, Samet ile 1-0 öne geçi. 51’de farkı ikiye çıkarma şansını yakalayan Güneşspor, Samet’in ayağından penaltı atışından yararlanamadı, kaleci Yusuf başarılıydı. Coşkun ile eşitliği sağlayan Seka Doğanspor, galibiyet golünü ararken, Güneşspor kontrataklarda Hakan ve Bedirhan ile bulduğu gollerle karşılaşmayı 3-1 kazandı.