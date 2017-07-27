Seka Doğanspor Arslan’a emanet

Son yıllarda Süper Lig’in en istikrarlı takımları arasında yer alan, geçen yılda Play-Off’a çıkan Seka Doğanspor, yeni sezonda çok büyük değişime gidiyor.

5 yıldır takımın teknik sorumluluğunu yapan Yaşar Çetindemir’in bırakmasından sonra takımın başına Alaaddin Arslan getirildi.

GÖLCÜKSPOR ALT YAPISINDA DA ÇALIŞTI

Seka Doğanspor’un yeni teknik direktörü Alaaddin Arslan, iki yıl öncede Gölcükspor Akademi Ligi’nde görev almış, U-19 takımını çalıştırmıştı. Gölcükspor ve Beykozspor’da profesyonel futbolculuk kariyeri de bulunan Alaaddin Arslan, geçen yıl Bayrampaşa takımında görev yapmıştı. Kulüp Başkanı Adnan Usta, yeni sezon için kadrolarını oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, “Bir çok oyuncumuz ayrıldı. Takımın başına yeni bir teknik adam geldi. Bu zor dönemi aşıp, yeni mütevazi bütçemiz ve genç oyuncularımızla ligde kalıcı olmak istiyoruz” dedi.