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Seka Doğanspor gençlere güveniyor

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Seka Doğanspor gençlere güveniyor
Geçen yıl Süper Lig’in en başarılı takımları arasında yer alan Seka Doğanspor, mütevazi kadrosu ve bütçesi ile Play-Off’a kalma başarısını göstermişti.

Bu sezon hem teknik heyetinden, hem de futbolcu kadrosunda yeniden yapılanmaya giden Kırmızı-Yeşilli ekip, genç oyunculara şans verecek.

GEÇEN YILKİ TAKIM DAĞILDI
Seka Doğanspor’da geçen yıl başarılı olan kadroda yer alan oyuncuların büyük bir bölümü başka takımlara gitti. Abdullah Musaoğlu ile Orhan’ın askere gittiği Kırmızı-Yeşilli ekipte, Kaptan Coşkun ile stoper Barış da Suadiyespor’a transfer oldu. Volkan ve Gencer’inde bir çok taliplisi var. Geçen yıl çok kısıtlı bir kadro ligde mücadele eden Seka Doğanspor, yeni sezonda takımı emanet ettiği Teknik Sorumlu Alaaddin Arslan’ın işi de çok kolay olmayacak.

GENÇ OYUNCULARA ŞANS DOĞDU
Kırmızı-Yeşilli ekipte, geçen yıldan kalan Alperen, Yakup Furuncu, Nihat gibi genç oyuncuların bu sezon çok daha fazla şans bulmaları bekleniyor. Geçen yılki takımda direk oynayan Yakup Musaoğlu, Ertuğrul Usta ve İlyas gibi isimler ise yeni sezonda takımın önemli isimleri olacak. Başkan Adnan Usta, “Bizim ekonomik gücümüz belli. Diğer takımların verdiği ücretleri biz ödeyemeyiz. Bu nedenle gençlerin önünü açıp, yeni yetenekleri bulup ortaya çıkaracağız” dedi.

FERDİ AKSAKAL YUVAYA DÖNDÜ
Kırmızı-Yeşilli ekip, genç isimlerin yanında tecrübeli oyuncuları da kadrosuna dahil ediyor. Daha önce Kırmızı-Yeşilli ekibin formasını giyen Ferdi Aksakal ile anlaşma sağladı. Şanlıurfa, Fethiyespor ve Gebzespor’da profesyonel olarak forma giyen tecrübeli forvet oyuncusu, geçen yıl sezonu Halıderespor’da tamamladı. Ferdi Aksakal, Değirmenderespor ve G.Asarköyspor takımlarında da oynadı.
 

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