Seka Doğanspor için tarihi gün

YENERSE PLAY-OFF’TA
Süper Lig’de son iki yılında hep kümede kalma mücadelesi yapan Seka Doğanspor, bu sezon mütevazi kadrosu ve bütçesi ile ligin üst sıraları zorluyor. Son haftaya da Play-Off hattında giren Kırmızı-Yeşilli ekip, Esentepe Stadı’nda oynayacağı maçta İlimtepe FK’’ya konuk olacak. Seka Doğanspor, diğer maçların sonucuna bakmaksızın, 16.00’da başlayacak karşılaşmayı kazanması halinde Süper Lig’de ilk kez Play-Off’ta mücadele edecek.
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