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Seka Doğanspor için tarihi gün

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Seka Doğanspor için tarihi gün
Süper Lig B Grubu’nda bu sezon yaptığı çıkışla dikkat çeken, son haftaya da Play-Off hattında giren Seka Doğanspor, Esentepe Stadı’nda konuk olacağı İlimtepe FK’yı yenmesi halinde, çok önemli bir başarıya imza atacak.

YENERSE PLAY-OFF’TA

Süper Lig’de son iki yılında hep kümede kalma mücadelesi yapan Seka Doğanspor, bu sezon mütevazi kadrosu ve bütçesi ile ligin üst sıraları zorluyor. Son haftaya da Play-Off hattında giren Kırmızı-Yeşilli ekip, Esentepe Stadı’nda oynayacağı maçta İlimtepe FK’’ya konuk olacak. Seka Doğanspor, diğer maçların sonucuna bakmaksızın, 16.00’da başlayacak karşılaşmayı kazanması halinde Süper Lig’de ilk kez Play-Off’ta mücadele edecek.

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