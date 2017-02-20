Seka Doğanspor takıldı

Süper Lig B Grubu’nda 21’inci haftaya Play-Off hattında giren Seka Doğanspor, Kavaklı Stadı’ndaki maçta 1937 Sekaspor ile karşılaştı.

Son haftaların formda takımı rakibini yenip, Play-Off yarışında son hafta öncesinde avantaj sağlamak istiyordu. 0-0 berabere biten maçta Kırmızı-Yeşilli ekip, çok önemli 2 puan kaybetti.

KALECİ YUSUF KIRMIZI GÖRDÜ

Bu sezon süper Lig’in en başarılı takımları arasında yer alan Seka Doğanspor, Çok net fırsatlar bulduğu maçta 1937 Sekaspor karşısında gol atamadı. Uzatma dakikalarında da kaleci Yusuf kırmızı kart gördü. Bu zorlu deplasmandan 1 puanla dönen 1937 Sekaspor ise son hafta maçları öncesinde ligde kalmayı garantiledi.