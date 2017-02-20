Seka Doğanspor takıldı

Son haftaların formda takımı rakibini yenip, Play-Off yarışında son hafta öncesinde avantaj sağlamak istiyordu. 0-0 berabere biten maçta Kırmızı-Yeşilli ekip, çok önemli 2 puan kaybetti.
KALECİ YUSUF KIRMIZI GÖRDÜ
Bu sezon süper Lig’in en başarılı takımları arasında yer alan Seka Doğanspor, Çok net fırsatlar bulduğu maçta 1937 Sekaspor karşısında gol atamadı. Uzatma dakikalarında da kaleci Yusuf kırmızı kart gördü. Bu zorlu deplasmandan 1 puanla dönen 1937 Sekaspor ise son hafta maçları öncesinde ligde kalmayı garantiledi.
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