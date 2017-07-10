Seka Doğanspor’da Çetindemir dönemi bitti

İlimiz semt kulüplerinden, Süper Lig’de en uzun kalan takımlar arasında bulunan Seka Doğanspor’da şok ayrılık. Yaklaşık 5 yıldır takımın teknik sorumluluğunu yapan Yaşar Çetindemir, görevinden ayrıldı.

5 YILDIR SEKA DOĞANSPOR’UN BAŞINDAYDI

Seka Doğanspor’da futbol oynayan, takım kaptanlığı yapan Yaşar Çetindemir, son 5 yıllarda A Takımı ve altyapıda teknik adam olarak görev yaptı. Geçen yıl mütevazi kadrosu ve bütçesi ile Seka Doğanspor’u Play-Off’a taşıyan genç teknik adam, oldukça başarılıydı. Kırmızı-Yeşilli ekip, semt kulübü olmasına rağmen, birçoğu kendi altyapısından yetişen gençlerle, Süper Lig’de en uzun kalan takım oldu. Bu başarıda en büyük katkıyı da Yaşar Çetindemir verdi.

“BU KARARI ALMAK ÇOR ZOR OLDU”

Altyapısından yetiştiği, teknik adamlık yaptığı Seka Doğanspor’daki kariyerini noktalayan Yaşar Çetindemir, bu kararı almanın kendisi içinde çok zor olduğunu söyledi. Çetindemir, “Seka Doğanspor benim yetiştiğim takım. Burası benim ailem gibiydi. Futbol kariyerimde her şeyi bu kulübe borçluyum. Bundan sonra bende kendime bir yol belirlemek istedim, ayrılma zamanının geldiğini düşündüm. Çok zor olsa da bu kararı yıllardır birlikte çalıştığım yönetici arkadaşlarımla aldım” dedi.