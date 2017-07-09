Seka Doğanspor’da iki önemli kayıp

Son yıllarda Süper Lig’in en istikrarlı takımlarından biri olan, mütevazi kadrosu ve bütçesi ile çok önemli işlere imza atan Seka Doğanspor, geçen yılda Play-Off’a çıkma başarısı göstermişti.

Kırmızı-Yeşilli ekipte, yeni sezon öncesi iki önemli kayıp var. Askere giden Abdullah Musaoğlu ile stoper Orhan yeni sezonda olmayacak.

A.MUSAOĞLU VE ORHAN ASKERE GİDİYOR

Geçen yıl genç kadrosu ile müthiş bir çıkış yakalayan, ismini Play-Off’a yazdıran Seka Doğanspor’un bu başarısında en önemli katkıyı sağlayan isimlerden kanat oyuncusu Abdullah Musaoğlu ile stoper Orhan, yeni sezonda kadroda yer almayacaklar. Vatani görevlerini yapacak olan iki genç isim, bu sezon futboldan uzak kalacaklar. Seka Doğanspor yönetimi de bu iki genç ismin boşluğunu doldurmak için kadroya takviye için çalışmalara başladı.