  • BIST 100.084
  • Altın 141,127
  • Dolar 3,6267
  • Euro 4,1314
  • Kocaeli 28 °C

Seka Doğanspor’da iki önemli kayıp

»
Seka Doğanspor’da iki önemli kayıp
Son yıllarda Süper Lig’in en istikrarlı takımlarından biri olan, mütevazi kadrosu ve bütçesi ile çok önemli işlere imza atan Seka Doğanspor, geçen yılda Play-Off’a çıkma başarısı göstermişti.

Kırmızı-Yeşilli ekipte, yeni sezon öncesi iki önemli kayıp var. Askere giden Abdullah Musaoğlu ile stoper Orhan yeni sezonda olmayacak.

A.MUSAOĞLU VE ORHAN ASKERE GİDİYOR

Geçen yıl genç kadrosu ile müthiş bir çıkış yakalayan, ismini Play-Off’a yazdıran Seka Doğanspor’un bu başarısında en önemli katkıyı sağlayan isimlerden kanat oyuncusu Abdullah Musaoğlu ile stoper Orhan, yeni sezonda kadroda yer almayacaklar. Vatani görevlerini yapacak olan iki genç isim, bu sezon futboldan uzak kalacaklar. Seka Doğanspor yönetimi de bu iki genç ismin boşluğunu doldurmak için kadroya takviye için çalışmalara başladı.

Bu haber toplam 111 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmitli Yağız Muğlaspor’da08 Temmuz 2017 Cumartesi 15:11
  • İhsaniyespor’un son transferi Rüstem08 Temmuz 2017 Cumartesi 15:09
  • Sualtı hokeyinde Milli sevinç08 Temmuz 2017 Cumartesi 15:08
  • Akbaş, Bağçeşmespor’da08 Temmuz 2017 Cumartesi 13:48
  • Ç.Plajyoluspor’da, Apay ve Doğancı dönemi08 Temmuz 2017 Cumartesi 13:47
  • Derince’de şampiyon belli oluyor08 Temmuz 2017 Cumartesi 13:45
  • Gölcük Belediyesi’nden kulüplere malzeme yardımı08 Temmuz 2017 Cumartesi 13:43
  • Hamza, Kadir Öge ve Yusuf tamam; Sinan’ın durumu net değil08 Temmuz 2017 Cumartesi 11:19
  • 3. Lig grup kura çekimi saati belli oldu07 Temmuz 2017 Cuma 22:05
  • Güneşspor ile Bağdatspor kongre yapıyor07 Temmuz 2017 Cuma 16:03
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti