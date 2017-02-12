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Seka Doğanspor’dan çok önemli galibiyet

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Seka Doğanspor’dan çok önemli galibiyet
Süper Lig B Grubu’nun başarılı takımlarından Seka Doğanspor, zirve yarışında çok kritik bir maça çıktı, deplasmanda düşme potasının hemen üzerinde yer alan Beylikbağıspor ile karşılaştı.

Kırmızı-Yeşilli ekip, Coşkun ve genç Mücahit’in attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayıldı.

YUSUF PENALTI KURTARDI

İki takım içinde çok büyük önem taşıyan maçta Beylikbağıspor, sahasında kazanıp, son iki haftaya rahat girmek istiyordu. Seka Doğanspor, 15’inci dakikada kaptan Coşkun’un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi. İkinci yarının hemen başında ev sahibi ekip penaltı kazandı, Seka Doğanspor kalecisi gole izin vermedi. Kırmızı-Yeşilli ekip, 60’da genç kanat oyuncusu Mücahit ile farkı ikiye çıkardı. Seka doğanspor’da Barış ve Yakup şutları direkten döndü. Maçı 2-0 kazanan Seka Doğanshor Play-Off yarışında çok önemli bir galibiyet alırken, Beylikbağıspor da bu yenilgi ile düşme korkusunu daha yakından hissetmeye başladı.

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