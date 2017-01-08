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Seka Doğanspor’da Yunus Emre krizi

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Seka Doğanspor’da Yunus Emre krizi
Bu sezon Süper Lig’in en başarılı takımları arasında gösterilen, B Grubu’nda Play-Off yarışı yapan Seka Doğanspor’da forvet oyuncusu Yunus Emre’nin takımdan ayrılması gündeme geldi.

Denizli’nin Sarayönüspor takımından transfer teklifi alan genç futbolcuyu, Seka Doğanspor da bırakmak istemiyor.

“OYUNCUMUZU BIRAKMAK İSTEMİYORUZ”

Seka Doğanspor’a bu sezon attığı gollerle çok önemli katkı sağlayan Yunus Emre’nin takımdan ayrılmak istemesi Teknik Sorumlu Yaşar Çetindemir’i de zor durumda bıraktı. Çetindemir, “Yunus Emre bizim oyuncumuz, sezon devam ederken, takımımızın da ligde iddiası varken bırakmak istemiyoruz. Bize sormadan böyle bir transfer girişiminde bulunması da doğru değil” dedi.

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