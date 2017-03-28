Seka Doğanspor’un konuğu:Derince Belediye Demirspor

Süper Lig Play-Off’un bir diğer önemli buluşmasında da Seka Doğanspor ile Derince Belediye Demirspor karşılaşacak.

İlk galibiyetini hafta sonunda alan Seka Doğanspor ile son üç maçından beraberlikle ayrılan Derince Belediye Demir arasında Kavaklı Stadı’ndaki karşılaşma 19.15’te start alacak. İKİ TAKIM İÇİNDE ÖNEMLİ MAÇ Süper Lig’de normal sezonu şampiyon olarak tamamlayan, Play-Off’un da en iddialı takımları arasında gösterilen Derince Belediye Demirspor, son maçlarda düşüş içinde, yarın akşam Seka Doğanspor karşılaşması ile yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Play-Off’ta ilk 3 maçını kaybeden, hafta sonunda zorlu Gebze deplasmanında Sultan Orhanspor’u devirip, ilk galibiyetini alan Seka Doğanspor, bu kez Derince belediye Demirspor karşısında kazanmak istiyor.

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