Seka Doğanspor’un yeni Teknik Sorumlusu Nalbantoğlu

Seka Doğanspor Yönetim Kurulu, Arslan’ın yerine göreve Yaşar Nalbantoğlu’nu getirdi.

ÇOK TECRÜBELİ BİR İSİM

İlimisin en tecrübeli teknik adamları arasında bulunan Yaşar Nalbantoğlu, bir çok üst düzey takımda görev yaptı. Altınova Belediyespor, Sapanca Gençlik ve Değirmenderespor’da A takım düzeyline çalışan Yaşar Nalbantoğlu ayrıca Derincespor AŞ ve Gölcükspor’da da Akademi Lig’inde görev aldı. Yaşar Nalbantoğlu, bu sezon başında da Seka Doğanspor’un altyapısında çalışıyordu. Kırmızı-Yeşilli ekibin yönetim kurulundan yapılan açıklamada, görevden ayrılan Alaeddin Arslan’a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür edildi.