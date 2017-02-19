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SEKA fabrikasında geçmişe yolculuk

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SEKA fabrikasında geçmişe yolculuk
Anne ve babasının tanışarak evlenmesine vesile olan, kapatıldıktan sonra müze haline getirilen SEKA Kağıt Müzesini gezen eski çalışan duygu dolu anlar yaşadı.

ANNE VE BABASI SEKA DA TANIŞMIŞ

SEKA’nın kendisi için çok büyük bir önemi olduğunu dile getiren Hasan Özer’in anne ve babası da SEKA Fabrikası’nda tanışıp evlenmişler. SEKA Fabrikasında kurulan bu mutlu yuvada dünyaya gelen Hasan Özer’in babası Osman Özer, SEKA’da selüloz ustası olarak çalışıyordu.

KENDİSİ DE SEKA DA ÇALIŞTI

Hasan Özer zamanında her Kocaeli’nin hayali olduğu gibi 1971 yılında SEKA’ya işçi olarak giriyor ve 1991 senesine kadar çalışıyor. Daha sonra SEKA’dan emekli olan Özer, ‘’SEKA bir ailedir. Eğer SEKA’lıysanız  ikinci bir aileniz daha oluyor. Yardımlaşma ve dayanışma her zaman üst düzeyde olmuştur. SEKA’lılık bir kültürdür’’ diye duygularını anlatıyor.

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BABASININ RESMİNİ MÜZEDE GÖRDÜ

Müzeyi gezmek için eski kağıt fabrikasının bulunduğu alana gelen Hasan Özer, müzenin birkaç yerinde babasının resmini görüyor. Babasının 45-50 yaşlarında odun fırınlarının bulunduğu alanda çalışırken fotoğrafını gören Hasan Özer, duygusal anlar yaşadı.

SEKA’NIN ÇOCUĞUYUM

Eski çalıştığı fabrika müze yapıldıktan sonra sık sık ziyaret eden ve tarihi yolculuk yaşayan Özer, ‘’SEKA’nın çocuğu olarak bu müzenin kurulmasından dolayı onur duyuyorum. Buradan binlerce kişi ekmek yedi, insan yetiştirdi. Yetiştirilen insanlar memleketin farklı noktalarında önemli görevlere geldi. Bu müzeye geldiğimde tekrardan o anları yaşadım. Buranın yapımında emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Hepsinden tek tek Allah razı olsun diyorum’’ diye konuştu.

TORUNLARIMI GEZDİRİYORUM

Torunlarını gezdirerek buranın ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışan Özer, ‘’Burayı torunlarıma, çocuklarıma gezdiriyorum. Burada yaşanmış onlarca hikaye var. Bunları çocuklarıma anlatıyorum. Buranın müze haline getirildiğini gördükten sonra çok duygulandım. Yapanlardan tekrardan Allah razı olsun diliyorum’’ diye konuştu.

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