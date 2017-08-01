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Seka Park A.Ş. arabulucu sürecine giriyor

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Seka Park A.Ş. arabulucu sürecine giriyor
Büyükşehir iştiraklerinden Seka Park A.Ş.'de çalışan 32 gemi personelini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinin 5’incisi 3 Ağustos’ta Yerel Sen’de gerçekleşecek.  

Liman İş Sendikası ile  Yerel Sen arasında yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinde işçi sendikası işverenden işçiler için yüzde 30 civarında zam talep etti. Sendika ayrıca sözleşmenin 3 yıllık olmasını istedi. Yerel Sen ise 2 yıllık sözleşme için enflasyon oranında zam teklif etti. Görüşmeler 8 Haziran’da başladı. Sendikanın işverene verdiği taslak 63 maddeden oluşuyor. 3 Ağustos’ta yapılacak olan görüşmede ücret konusunda anlaşma sağlanamazsa arabulucu süreci başlayacak. İşçilerin örgütlü olduğu Liman İş Sendikası’nın şube başkanlığını Bülent Aykurt yürütüyor. 

Ayşegül KALAYCI
 

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