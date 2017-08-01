Seka Park A.Ş. arabulucu sürecine giriyor

Liman İş Sendikası ile Yerel Sen arasında yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinde işçi sendikası işverenden işçiler için yüzde 30 civarında zam talep etti. Sendika ayrıca sözleşmenin 3 yıllık olmasını istedi. Yerel Sen ise 2 yıllık sözleşme için enflasyon oranında zam teklif etti. Görüşmeler 8 Haziran’da başladı. Sendikanın işverene verdiği taslak 63 maddeden oluşuyor. 3 Ağustos’ta yapılacak olan görüşmede ücret konusunda anlaşma sağlanamazsa arabulucu süreci başlayacak. İşçilerin örgütlü olduğu Liman İş Sendikası’nın şube başkanlığını Bülent Aykurt yürütüyor.
Ayşegül KALAYCI
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