Seka Park A.Ş. için grev oylaması
Toplu sözleşme görüşmelerinde uyuşmazlık raporu tutulan Seka Park A.Ş. bünyesinde çalışan liman işçileri Seka Park Otel’de grev oylama yaptı.
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Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Seka Park AŞ’de çalışan 32 gemi personelini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde işçi sendikası Liman İş ve işveren temsilcisi Yerel Sen arasında tutulan uyuşmazlık raporunun ardından da anlaşma sağlanamayınca liman işçileri grev oylaması yaptı. Seka Park Otel içinde gerçekleşen grev oylamasına Liman İş Genel Sekreteri ve Şube Başkanı Bülent Aykurt ve liman işçileri katıldı. Oylama bugün 13.30'da sonuçlanacak.
Ayşegül KALAYCI
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Etiketler : Seka Park AŞ, grev, oylama, toplu sözleşme
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