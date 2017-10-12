Seka Park AŞ’de anlaşma yok

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Seka Park AŞ’de çalışan 32 gemi personelini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde tutulan uyuşmazlık raporunun ardından ikili görüşmeler devam ediyor. Ancak Büyükşehir Belediyesi tarafından henüz sendikanın ücret zammı talebine yönelik olumlu bir rakam sunulmadı.

SENDİKANIN TALEPLERİ

Liman İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Seka Park A.Ş.’de çalışan 32 gemi personelini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde işveren temsilcisi Yerel Sen ile ücret konusunda herhangi bir anlaşma sağlanamayınca Kurban Bayramı öncesinde tarafsız arabulucu Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan tarafından uyuşmazlık raporu tutulmuştu. Liman İş Sendikası Genel Sekreteri ve Kocaeli Şube Başkanı Bülent Aykur görüşmelerin masada sonuçlanmasından yana olduklarını söyleyerek taleplerini de şöyle sıralamıştı: “İaşe bedeli beklentimiz var. Bu konuda hukuki kurallara uygun rakamların verilmesini istiyoruz. İkramiye talebimiz var. 2018 yılında telafisi olmak şartıyla 2017 yılı için sıfır zamma razıyız. Bayram parası, çocuk parası, eğitim parası, sosyal haklar gibi taleplerimiz var. Enflasyon oranının üzerinde zam talep ediyoruz.”

Ayşegül KALAYCI

