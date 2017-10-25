Seka Park AŞ’de gemi personeli greve ‘hayır’ dedi

32 personel adına oylamaya katılan 25 kişiden 23’ü greve ‘Hayır’, ikisi ise ‘Evet’ oyu attı. Seka Park Otel’ de gerçekleşen grev oylamasına Liman İş Genel Sekreteri ve Şube Başkanı Bülent Aykurt, İş yeri temsilcisi Rüstem Karabulut ve liman işçileri katıldı. Oylama Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü nezaretinde gerçekleşti.

YÜZDE 9 ZAM TALEBİ

Liman İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Seka Park A.Ş.’de çalışan 32 gemi personelini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde işveren temsilcisi Yerel Sen ile ücret konusunda herhangi bir anlaşma sağlanamayınca Kurban Bayramı öncesinde tarafsız arabulucu Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan tarafından uyuşmazlık raporu tutulmuştu.

Toplam 63 maddeden oluşan topu sözleşme taslağında tüm maddeler üzerinde anlaşma sağlanmıştı. Ancak uygulamada sıkıntı olduğu için grev oylaması yapıldı. Sendika isçilerin ücretlerinde yüzde 9 zam talep etmişti. Ayrıca iaşe bedelinin denizcilik kanununa uygun olarak ödenmesini istedi. İşçiler için 30 gün ikramiye talebinde bulundu. Seka Park AŞ’ye bağlı çalışan işçiler ortalama bin 840 TL maaş alıyor. İaşe bedeli ve ikramiyenin maaşlara yansıtılmasının ardından ücretlerde yaklaşık 600 TL artış olacak. İşçiler ayrıca geriye donuk iaşe bedeli hakkı da kazanacak.

Bugünkü oylamayla ‘Greve hayır’ kararı çıkması nedeniyle taraflar ikili görüşmelere devam edecek. Bir sonuç çıkmazsa, ücretle ilgili zam oranını Yüksek Hakem Kurulu belirleyecek.

Ayşegül KALAYCI