SEKA Tüneli’nde hırsız avı! Araçlarından neler çıktı neler

Park halindeki kamyondan 300 litre mazot çalan ve kendilerini gören sürücüye silah çeken hırsızlar, polis kovalamaca sonucu yakalandı.

SİLAH ÇEKİP TEHDİT ETTİLER

Gebze ilçesinden kendilerine ait bir minibüsle yola çıkan, K.K. (24), B.T.(19), A.A(20) ve A.A.(18) Körfez ilçesinden bir kamyondan mazot çaldılar. Daha sonra Derince’de ikinci bir mazot hırsızlığı yaptıkları esnada kamyon sahibi, B.Ç. şahısları fark etti. Yanlarına gelerek ne yaptıklarını sordu. Kamyon sahibinin tepkisi üzerine şahıslar, B.Ç’ye pompalı tüfek ve tabanca doğrultu. Tehditler savurarak olay yerinden kaçan şahıslar, polis ekiplerinin kovalamacası sonrası İzmit Seka Tüneli’nde yakalandı.

TÜFEK, MAZOT, UYUŞTURUCU...

Şahısların üzerinden, mazot çalmak için kullandıkları aparatlar, 1 adet tabanca ve çok sayıda mermi, 1 adet pompalı tüfek, 6 adet fişek, çalıntı 300 litre mazot, bir miktar uyuşturucu, 1 adet rambo bıçağı ile birlikte 3 adet bıçak ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Olayla ilgili araçta bulunan K.K, B.T, kardeşler A.A. ve A.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Kerim YAVUZ