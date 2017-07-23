Seka’dan geriye kalan iki dramatik fotoğraf:Grev hatırası ve Maltepe sigarası

Bu hafta sizlere Seka’dan geriye kalan iki dramatik fotoğraf sunuyorum. 1991 yılından bir grev hatırası ve bir paket Maltepe sigarası…

Sümerbank İzmit Kâğıt ve Karton Fabrikası’nın 18 Ağustos 1934’te ilk temeli atıldığında İzmit, sakin bir Anadolu kasabasıydı. 2 yıl gibi kısa sürede tamamlanan fabrikada ilk kağıt 18 Nisan 1936’da üretildiğinde İzmit’in kaderi de değişti. Üretilen ilk kağıt, bayraklarla süslenmiş otomobillerle kentte dolaştırıldığında pek çok İzmitli adeta bayram etmiş, bu kağıtları yüzlerine sürmüştü.

Fabrikanın resmi açılışı ise 6 Kasım 1936’da büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Elbette işin başında Türkiye’nin ilk kağıt mühendisi ve kimyager Mehmet Ali Kağıtçı vardı. Kağıt Fabrikası’yla beraber, İzmit’in sanayi kenti olmasının ilk adımı da atıldı.

Hızla büyüyen; hem İzmit’teki kağıt makinelerinin sayısını artıran, hem de Türkiye genelinde yeni müesseseler açan fabrika, 21 Haziran 1955’te Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları yani bilinen adıyla SEKA ismini aldı. 1980’li yıllara gelindiğinde SEKA artık, hem İzmit için hem de Türkiye için kalkınmanın lokomotifi konumundaydı. SEKA büyüdükçe, kentte SEKA’lılık kültürü de gelişiyor, SEKA’lı olmak bir ayrıcalık olarak görülüyordu.

1990’lı ve 2000’li yıllarla birlikte fabrikanın teknolojisi eskimeye başladı. Dünya ve Avrupa ile yarışamaz hale gelmişti. SEKA kan kaybediyor, zarar üzerine zarar ediyordu. Bir zamanlar Türkiye’nin parlayan yıldızı olan SEKA, artık ülkenin sırtındaki bir kambur gibiydi.

SEKA, 2005 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne devredildi. SEKA’nın arazisi üzerinde kısa sürede SEKAPARK kuruldu. 1 milyon 100 bin metrekare alana yayılan ve 3 etaptan oluşan SEKAPARK’ta kültür, sanat, spor, dinlence, eğlence, bilim, teknoloji, konser, yemek, konaklama kısaca her şey vardı. SEKA’nın eski lojmanları kültür evlerine dönüştürülmüş, Türkiye’nin en büyük film platosu kurulmuş, Kağıt Fabrikası’nın bulunduğu alanda Türkiye’nin en kapsamlı Bilim Merkezi açılmıştı. SEKA’da alın teri akıtan 700 emekçi de, kendilerine Büyükşehir’in çatısı altında yer bulmuştu.

AYAKKABI VE MALTEPE SİGARASI- İşçilerden kalan bir çift ayakkabı. Altını çevirirseniz Beykoz Sümerbank imzasını görürsünüz. Rulmanların yanında da hiç açılmamış bir paket Maltepe sigarası ve bir transistörlü radyo duruyor.

GREV HATIRASI- Seka tarihinde elbette grevler de vardı. Grev dönemlerinde işçiler birbirine kenetlenir ve Cümle Kapı diye adlandırılan ana giriş kapısının önünde mutlaka toplu halde bir fotoğraf çektirilirdi. Bu fotoğraf da 10 Ocak 1991 tarihinde, grevde çekilmişti.