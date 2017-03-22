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Sekapark’ta 3 yer kiralandı, bu kişilere ceza yağdı

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Sekapark’ta 3 yer kiralandı, bu kişilere ceza yağdı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümenin Gökmen Mengüç başkanlığında bugün yapılan haftalık toplantısında Sekapark içinde yer alan 3 işyerinin kiralama ihalesi yapılırken, Sekapark Spor Tesisi Hizmet Binası Kafeteryanın kiralama ihalesine istekli çıkmadı.

Sekapark 2.Etap 1 No’lu bay-bayan tuvaletleri ihalesine sadece Cemal Kızılkaya girdi. Kızılkaya, işyerini, yıllık 4 bin TL+KDV bedeli ile 3 yıllığına kiraladı. 

Aylık 1.700 TL +KDV muhammen bedelli Sekapark 1.Etap Elektrikli Bisiklet Kiralama yeri ihalesine Cemal Kızılkaya ile Seydo Sarman katıldı. Kızılkaya 4 bin 400 TL, Sarman’da 6 bin 500 TL teklif verdi. 3 yıllık ihaleyi Sarman kazandı. 
Aylık 8 bin 360 TL+KDV muhammen bedelli Sekapark 1.Etap Trombolin ve Şişme Oyun Grubu Yeri ihalesine Tahir Erdeniz ile Dilek Çizimoğlu adına Tahir Erdeniz girdi. Çalık 14 bin TL teklif verirken, Erdeniz 14 bin 250 TL tekilf verdi; ihaleyi 3 yıllığına kazandı. 

Büyükşehir Belediye Encümeni'nde Alikahya Atatürk Mahallesi’ne 4 adet, Körfez Yavuz Selim ve Fatih Mahallelerinde 2’şer adet ticari taksiden oluşan durak yerinin kiralama ihalelerinin 12 Nisan’da yapılması kararı alındı. 

İstanbul’dan gelip Kartepe İlçesi’ne hafriyat dökerken yakalanan Akaryıldızlar firmasına 152 bin 975 TL, Temel Kırpınar ve Samet Güner’e de hafriyat döktükleri için her birine 50 bin 975 TL’lik verilen cezalar onaylandı. 

Encümenin bugün yapılan toplantısında, ilimizin çeşitli bölgelerinde yapılan kamulaştırmalar için 2 milyon 317 bin TL kamulaştırma bedeli ödenmesi kararı alındı.

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