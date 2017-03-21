Sekapark’ta bu yerler kiralanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sekapark alanında bulunan tuvalet, kafeterya, bisiklet kiralama yeri ve şişme oyun grubu alanının 3 yıl süreyle kiralanmasına ilişkin ihaleleri yarın (Çarşamba) yapıyor.

Encümen’deki ihaleler, saat 10.30’da başlayacak. Sekapark 2.Etap’taki bay-bayan WC yeri için yıllık 3.900 TL, Sekapark Spor Tesisi hizmet binasındaki kafeterya için yıllık 7.200 TL, Sekapark 1.Etap’taki elektrikli bisiklet kiralama yeri için aylık(sezonluk peşin ödeme şartıyla) 1.700 TL, trambolin ve şişme oyun grubu yeri için de aylık (sezonluk peşin ödeme şartıyla) 300 TL. artı KDV muhammen bedel belirlendi.

Diğer ihaleler şöyle:

Başiskele’de onarım

Başiskele Belediyesi, parkların ve spor sahalarının onarım ve tadilat işlerinin yaptırılmasına ilişkin açtığı ihaleyi yarın (Çarşamba) yapıyor. Saat 11.00’deki ihalede, toplam 46 kalemden oluşan işleri barındıran çalışmaların yer tesliminden itibaren 270 takvim günü içinde tamamlanması isteniyor.

Kartepe’de 12 yere güvenlik kamerası

Kartepe Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 12 farklı adreste güvenlik kamera sistemi alımına ilişkin açtığı ihaleyi yarın (Çarşamba) yapıyor. Saat 10.00’da yapılacak ihalede, 12 yere konulacak güvenlik kamerasının teslimi ve montajının sözleşmenin imzalanmasını takip eden 10 gün içinde yapılması isteniyor.