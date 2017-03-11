Sekapark’ta kiralık yerler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, büyük bölümü Sekapark’ta bulunan çeşitli yerlerin kiralanmasına ilişkin ihale açtı. 3 yıl süreli kiralama ihaleleri, 22 ve 29 Mart ile 12 Nisan’da yapılacak.

22 Mart Çarşamba günü encümende saat 10.30’da Sekapark 2.Etap’taki 1 nolu bay-bayan WC 3 yıl süreyle kiraya verilecek. Muhammen yıllık bedel 3900 TL. Sekapark Spor Tesisi hizmet binasındaki kafeterya da kiraya verilecek. Yıllık ücret 7200 TL olarak belirlendi. 1.Etap’taki elektrikli bisiklet kiralama yeri için de aylık 1700 TL belirlendi. Trambolin ve şişme oyun grubu için de aylık 8360 TL kira isteniyor. 29 Mart’ta fidanlık ve süs bitkisi üretim alanları 19.500 TL ve 20.700 TL aylık bedelle kiraya verilecek, 12 Nisan günü ise, Karamürsel Otogarı’nda bir yazıhane aylık 240 TL bedelle kiraya verilecek.