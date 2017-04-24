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Sekapark’ta yenilikler

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Sekapark’ta yenilikler
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yan kuruluşu Antikkapı A.Ş., Sekapark Seka Sahil 2 Restoranı(Eski Özsar) yenileyecek.

Ramazan ayından sonra başlayacak çalışmalar tamamlandığında bu mekan yeni bir isim altında hizmete açılacak.

AHŞAP BİNİ YAPILACAK 

Antikkapı A.Ş. Genel Müdürü İslam Yücel, Seka Sahil-2 Restoranın yeni bir konseptle inşa edileceğini, Sekapark’ın yeşiline uygun, ahşap bir yapı olarak tasarlandığını belirterek, “3 bin 400 metrekarelik kapalı ve açık alanda restoranın yanı sıra düğün salonu ve toplantı salonları yapılacak. Sahil bölümünde açık alanda yemek hizmeti de verilecek” dedi.

RIHTIM DÜZENLEMESİ 

Seka Sahil-2 Restoranın önündeki rıhtıma yeni bir düğün salonu inşa edilecek. 576 metrekare alanı bulunan rıhtımda açılır-kapanır cam duvar yapılacak. 500 kişilik düğün salonuna gelin-damat denizden gelebilecek. Antukkapı A.Ş. Genel Müdürü İslam Yücel, daha pekçok yeniliği de uygulamaya koyacaklarını ifade etti.

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