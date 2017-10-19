SEKASEM’in ek tesisi yükseliyor

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, günlük lisanslı altı yüz sporcuya aktif bir şekilde hizmet veren SEKA Sporcu Eğitim Merkezi’nde (SEKASEM) inceleme gerçekleştirdi. “Evden Okula Haydi Anneler Spora” Projesi kapsamında bin anneye de hizmet veren SEKASEM’e yapılan ek hizmet binasında da denetim gerçekleştiren Karaosmanoğlu, “15 yıl önce gençlik, kadın ve spor hizmetlerinde

Kocaeli’de gördüğümüz eksiklikleri ortaya koyduğumuz projelerle ve tesislerle tamamladık. Şimdi de yenilerini kentimize kazandırmak için çalışıyoruz” dedi.

“TÜRKİYE’YE MODEL BİR KENTİZ”

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül ile Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürü Nagehan Malkoç’un da hazır bulunduğu teknik incelemede, yeni ek tesiste oluşturulacak salonların planlaması hakkında genel bir bilgi alan Karaosmanoğlu, “Altyapı, üstyapı, tesis, konut, çevre, ulaşım, kültür, eğitim, sosyal hizmetlerde birçok hizmet rekoruna imza attık. Türkiye’ye model bir kentiz. Bizler hizmet üretmek için bu makamlardayız. Milletimizle gönül bağımızı kurduk ve bunu artırarak icraatlarımızı sürdürüyoruz. İşte bu SEKASEM’e ek olarak yapacağımız bu yeni merkez de vatandaşlarımızın bizden istediği ve arzuladığı hareketli yaşam için büyük bir imkân sağlayacak” açıklamasını yaptı.

“BUGÜNE KADAR MİLLETİN SESİYLE KONUŞTUK”

İnsana ve şehre saygılı bir yönetim olduklarını da belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, vatandaşımızın duygularına, isteklerine ve davranışlarına daima en üst seviyede değer verdiklerini de sözlerine ekledi. Bugüne kadar her türlü talebi, teklifi, tenkidi saygıyla ve ilgiyle dinleyip gereğini yerine getirdiklerini de söyleyen Karaosmanoğlu açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: “Bu çizgimizden asla taviz vermeyeceğiz. Biz bugüne kadar milletin sesiyle konuştuk. Bizim gücümüz buradan geliyor. Bizim işimiz hizmet etmektir. Bu nedenle asla rehavete kapılmayacağız. Asla enerjimizi kaybetmeyeceğiz. Asla kolaya kaçmayacağız.”

“KENTİMİZ GENELİNDE TESİSLEŞMEYE ÖNEM VERİYORUZ”

Güreş, Boks, Jeet Kune Do, Cimnastik, Masa Tenisi, Judo, Geleneksel Okçuluk, Satranç, Karate ve Taekwondo branşlarında hizmet veren SEKA Sporcu Eğitim Merkezi’nin “Evden Okula Haydi Anneler Spora” projesinde de aktif kullanıldığını dile getiren Karaosmanoğlu, “Yeni binamızda birlikte gerek ferdi gerekse milli sporcularımıza daha iyi imkânlarda çalışma fırsatı sağlayacağız. Bunun yanı sıra bu tesiste ayıracağım farklı geniş salonlarda da annelerimize spor yapma imkânı sağlayacağız. Daha geniş kitlelerin hareketli yaşama entegre olması için kentimiz genelinde tesisleşmeye hız veriyoruz. Bunun yanı sıra SEKASEM’in mevcut tesisi ile haftalık dört bin sporcumuza hizmet veriyoruz” diyerek açıklamalarını tamamladı. Karaosmanoğlu SEKASEM’in yeni ek tesisisin aksama olmadan planladığı tarihte bitmesi talimatını da teknik ekibe verdi.

