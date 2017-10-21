SEKASEM’in ek tesisi yükseliyor

“Evden Okula Haydi Anneler Spora” Projesi kapsamında bin anneye de hizmet veren SEKASEM’e yapılan ek hizmet binasında da denetim gerçekleştiren Karaosmanoğlu, “15 yıl önce gençlik, kadın ve spor hizmetlerinde

Kocaeli’de gördüğümüz eksiklikleri ortaya koyduğumuz projelerle ve tesislerle tamamladık. Şimdi de yenilerini kentimize kazandırmak için çalışıyoruz” dedi.

“TÜRKİYE’YE MODEL BİR KENTİZ”

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül ile Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürü Nagehan Malkoç’un da hazır bulunduğu teknik incelemede, yeni ek tesiste oluşturulacak salonların planlaması hakkında genel bir bilgi alan Karaosmanoğlu, “Altyapı, üstyapı, tesis, konut, çevre, ulaşım, kültür, eğitim, sosyal hizmetlerde birçok hizmet rekoruna imza attık. Türkiye’ye model bir kentiz. Bizler hizmet üretmek için bu makamlardayız. Milletimizle gönül bağımızı kurduk ve bunu artırarak icraatlarımızı sürdürüyoruz. İşte bu SEKASEM’e ek olarak yapacağımız bu yeni merkez de vatandaşlarımızın bizden istediği ve arzuladığı hareketli yaşam için büyük bir imkân sağlayacak” açıklamasını yaptı.