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Şeker, hemşerilerini ziyaretleri aksatmıyor

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Şeker, hemşerilerini ziyaretleri aksatmıyor
AK Parti  Körfez İlçe Teşkilatı tarafından başlatılan referandum çalışmalarının ilki Körfez Atalar Mahallesi’nde bulunan Kocaeli Erzurum Çat İlçesi Derneği’ne gerçekleştirildi.

Erzurum kökenli AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker de, bu ziyarete katıldı, hemşerileriyle birlikte oldu. Çat Derneği ziyaretine Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Osman Badem de katıldı.

ŞEKER, 18 YAŞ KONUSUNU ANLATTI

Erzurum Çat Derneği Başkanı Şeref Durmuş ve yönetiminin ev sahipliği yaptığı ziyarette konuşan AK Parti Milletvekili İlyas Şeker, milletvekili seçilme yaşının 18’e indirilmesiyle kamuoyunda yanlış oluşturulan algıya yönelik bilgilendirmede bulundu. Şeker, 18 yaşında seçilen bir milletvekilinin 5 yıl görev yaptıktan sonra emekli olması gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Şeker, “Nasıl yasalar karşısında yargılanırken, büyüklerle aynı şartlar içinde oluyorsa, seçilirken de seçilebilmeli. 18 yaşında milletvekili seçilen bir genç, aynı yaşta memur olarak çalışmaya başlayan gençle aynı zamanda, 65 yaşında emekli maaşı almaya başlayacak. Ben bu şekilde biliyorum” dedi. İlyas Şeker’in bu açıklaması, milletvekilinin seçildikten 2 sene sonra emekli olduğunu, daha öncesinde de iki dönem seçilen vekilin emekli olduğunu bilen vatandaşların ezberini bozdu. Buluşmada Şeker’e 2000 yılından sonra emekli olanların düşük maaş aldığı, bu konuda nasıl bir düzenleme yapılacağı konusu da soruldu. Şeker, bu konuda çalışmaların devam ettiğini söyledi.

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