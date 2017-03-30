Şeker, "Körfez’den ‘güçlü evet’ çıkacaktır"

AK Parti Milletvekili İlyas Şeker, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve ilçe yönetimiyle birlikte Körfez’de ‘evet’ için destek turundaydı. Erzurumlular ise misafirlerini ‘cağ kebabıyla’ karşıladı

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, SKM programları kapsamında Körfez’e gelen AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ile birlikte ilçede birçok noktaya gitti, Körfezlilerden ‘evet’ için destek istedi. AK Parti İlçe Başkanı Osman Badem ve ilçe yöneticilerinin de eşlik ettiği ziyaretlerin ilk durağı Esentepe Mahallesi oldu. Milletvekili İlyas Şeker ve Belediye Başkanı İsmail Baran, esnafı dolaştı, vatandaşlarla ayaküstü değerlendirmelerde bulundu.

KATILIM GENİŞ OLDU

Esentepe Mahalle Teşkilatı ziyareti sonrasında protokol üyeleri akşam da Körfez Erzurumlular Derneği’nin konuğu oldu. Körfez Erzurumlular Derneği Başkanı Yavuz Göğdemir’in ev sahipliğindeki toplantıya ayrıca; Belediye Başkan Yardımcısı Selattin Kabadayıoğlu, Belediye Meclis Üyeleri, Birlikspor Başkanı Erhan Yılmaz, Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Tekin Dursun, Kocaeli Erzurumlular Derneği Başkanı Avni Gözütok ve Gebze Erzurumlular Derneği Başkanı Gıyasettin Çelikel ile çok sayıda Erzurumlu katıldı.

BÜYÜME DEVAM ETMELİ

Körfez’de yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktararak konuşmasına başlayan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfez’in 36 mahallesine eşit hizmet götürdüklerini belirterek, “2016 yılında 60 milyon TL yatırım yaptık. 2017’de de 120 milyon lira en fazla yatırım yapan ilçe unvanımızı sürdüreceğiz” dedi. Türkiye’deki istikrarın ve büyümenin Körfez’e de yatırımlarla yansıdığını belirten Başkan Baran, 16 Nisan’da evet ile Türkiye’nin şahlanışının da kararının verileceğini söyledi.

İSTİKRAR İÇİN ÖNEMLİ

AK Parti Milletvekili İlyas Şeker ise Türkiye’de istikrar ve istikbalin devamı için Körfezlilerin ‘evet’ diyeceğine inandığını ifade ederek, “Türkiye’nin istikrara ihtiyacı var. Türkiye’nin istikrarı için önümüzde fırsat var. Bu halk oylaması Türkiye’nin istikrarı ve istikbali için önemli” dedi. Milletvekili Şeker, Türkiye’nin yönetim yapısına bakıldığı zaman bir çift başlılığın aleni görüldüğünü kaydetti.

ÇİFT BAŞLILIK KALKACAK

Milletvekili İlyas Şeker; “Çift başlılığının ortadan kalkması gerekiyor. Bu sistem sayesinde hükümet krizlerinin önüne geçilecek. Cumhurbaşkanlığı sisteminin getirilmesindeki en önemli sebeplerden bir tanesi istikrarı sağlamak için seçimlerin 1 yılda, 2 yılda, 6 ayda değil, 5 yılda bir yapılması ve hükümet krizlerinin önüne geçilmesi. 16 Nisan, ülkemiz için gerçekten büyük bir sınav olacak” ifadelerini kullandı. Daha sonra da kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi.